ЧМ-2022. Отбор

Историческое достижение для маленькой страны.

В рамках квалификации к чемпионату мира-2022 сборная Люксембурга добыла победу над Ирландией (0:1).

Единственным мячом в данном противостоянии отметился вингер киевского Динамо Жерсон Родригес.

Таким образом сборная Люксембурга добыла лишь третью победу на выезде. Команда провела аж выездных поединка.

Последний раз команда добывала три очка на выезде в 2008 году над Швейцарией (1:2).

Также отметим, что гол Родригеса прервал серию из 28 выездных матчей без побед в квалификации чемпионатов мира и чемпионатов Европы (22 поражения, 6 ничьих).

Ранее сообщалось, что сборная Мальты впервые с 2001 года забила дважды на выезде в отборе на чемпионат мира.

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