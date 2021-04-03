Украина

Киевляне готовятся к матче против Александрии.

Ассистент главного тренера киевского Динамо Эмилиан Карас рассказал о подготовке к возобновлению чемпионата после паузы на матчи сборных.

"Физические кондиции покажет игра в Александрии. Мистер эти два дня усиленно работал со всей командой, потому что возвращение из сборной в родной клуб всегда оставляет определенный след. Это объединение игроков сборных и тех, кто остался в клубе, всегда проходит нелегко, и сейчас очень важно вернуться в наш чемпионат, к нашим реалиям и как можно лучше подготовиться к следующей игре.

Против Динамо Бухарест была очень хорошая игра, как раз в этот период, когда играла сборная и мы тренировались, эта встреча очень хорошо помогла. В принципе, лучшая тренировка — это игра, поэтому очень важно найти соперника для тех футболистов, которые восстанавливаются, и для тех, кто меньше играл. Все равно, двухнедельная пауза — это слишком много для профессионального футболиста и обязательно нужна игра в этот период".

"Что касается сборников, следили за сборной Украины, помимо нее ещё Жерсон играл за Люксембург. Конечно, мы смотрели матчи, переживали за наших футболистов и за сборную. Это естественно и нормально.

Команда готовится, сейчас все соперники сложные, все знают, что Александрия — крепкий орешек и особенно у себя дома. Мы готовимся, настраиваемся, анализируем. Все как всегда. Мистер старается не упустить ни один нюанс в плане подготовки к этой встрече, а особенно важна психологическая подготовка игроков", — сказал Карас.