Украина

Украинский форвард будет выступать в новой команде в предстоящем сезоне.

Ингулец на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Артемом Ситало.

Соглашение с 31-летним украинским форвардом рассчитан на три года.

До этого Ситало выступал за Александрию с 2017 года. В минувшем сезоне он провел 24 матча, в которых забил пять голов и отдал два ассиста.

Отметим, что Ситало стал вторым новичком Ингульца в это межсезонье после перехода полузащитника Тимура Чогадзе из Олимпика.

По итогам минувшей кампании Ингулец финишировал на 12-м месте в турнирной таблице в УПЛ в своем дебютном сезоне.

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