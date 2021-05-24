Украинский форвард будет выступать в новой команде в предстоящем сезоне.
Артем Ситало, ФК Ингулец
24 мая 2021, 19:29
Ингулец на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Артемом Ситало.
Соглашение с 31-летним украинским форвардом рассчитан на три года.
До этого Ситало выступал за Александрию с 2017 года. В минувшем сезоне он провел 24 матча, в которых забил пять голов и отдал два ассиста.
Отметим, что Ситало стал вторым новичком Ингульца в это межсезонье после перехода полузащитника Тимура Чогадзе из Олимпика.
По итогам минувшей кампании Ингулец финишировал на 12-м месте в турнирной таблице в УПЛ в своем дебютном сезоне.
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