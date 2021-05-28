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Football.ua размышляет о будущей работе итальянца Роберто Де Дзерби в донецком Шахтере.

Итак, итальянский специалист Роберто Де Дзерби на два года подписал контракт с донецким Шахтером. Прежде, чем говорить о перспективах Де Дзерби давайте вспомним историю восхождения Шахтера в статус топового клуба в украинском футболе.

Шахтер объявил о назначении Де Дзерби

До прихода на пост главного тренера Мирчи Луческу в клубе длительное время делали ставку на балканских игроков, и только с приходом румынского специалиста в клубе удалось найти оптимальную формулу, которая приносила результат – украинские игроки в обороне и покупка молодых талантливых дорогостоящих бразильцев на атакующие позиции.

За эти годы селекционный отдел Шахтера сумел сделать качественный шаг вперед и теперь большинство бразильских игроков, приезжающих в Шахтер, отличаются определенного уровня качеством. То, что так годами налаживал Луческу в донецком клубе, Шахтер сохранил и продолжает двигаться в том же направлении. Ни один год был потрачен на то, чтобы создать в Шахтере максимально комфортные условия для бразильцев и для работы с ними.

Сейчас это работает как отлаженный механизм. С уходом Луческу селекционная работа Шахтера ведется по все той же формуле. Даже смена наставников ничего не поменяла в этом направлении – Паулу Фонсека и Луиш Каштру также занимались тем, что создавали своего рода симбиоз украинцев в обороне и бразильцев в атаке. О комфортных условиях для бразильцев в Шахтере говорит даже тот факт, что выбор двух предыдущих наставников "оранжево-черных" был сделан в пользу португальцев.

О том, насколько все сейчас в клубе заточено под бразильцев можно было понять в одном из интервью Тараса Степаненко. Опытный футболист Шахтера рассказал о своих уроках португальскому языку. Своей главной мотивацией выбора этого языка Тарас назвал желание лучше понимать бразильских игроков и тренера в играх и в тренировочном процессе.

Сейчас же с приходом итальянца Де Дзерби возникает очень важный вопрос, а продолжит ли Шахтер придерживаться намеченной стратегии? Насколько будет вовлечен в процесс комплектации команды новый главный тренер? Также будет работать с теми игроками, которых ему предоставят? Либо же будет иметь весомый голос в моменты принятия окончательных решений по тому или иному игроку?

Футбол, в который играл Сассуоло Де Дзерби, полностью отвечает тому, во что так стремится играть Шахтер – контроль мяча, атаки большими силами, доминация на футбольном поле. Только вот исполнители у итальянского специалиста были другие. Сассуоло – это многонациональный коллектив, там собраны футболисты практически со всех континентов. А еще у Де Дзерби был достаточно сбитый и опытный коллектив. Средний возраст Сассуоло прошлого сезона составлял 27 лет. У Роберто была целая плеяда опытных игроков. У него в первой команде было всего несколько футболистов младше 22-х лет.

Система игры Роберто Де Дзерби: каким будет Шахтер?

В Шахтере же ему как раз-таки придется работать с молодежью. Его главной задачей будет применять и раскрывать лучшие качества молодых бразильских игроков и внедрять талантливых украинских футболистов, которые также рвутся в первую команду. Будет ли он это делать? Или же он получит полный карт-бланш на трансферном рынке и сможет пригласить тех исполнителей, которых посчитает нужным?

Еще до официального объявления Роберто главным тренером "горняков" в прессе звучало, что Де Дзерби собирается переманить в Шахтер нескольких итальянских игроков, а также попытается пригласить из Сассуоло вслед за собой таких исполнителей как Жереми Бога и Филип Джуричич.

Шахтер может подписать для Де Дзерби двух футболистов Сассуоло

Бога действует на позиции левого вингера. Неужели Шахтер осуществит дорогостоящую покупку на позицию, где молодой Манор Соломон два года выгрызал себе место в первой команде и полностью заслужил его по итогам прошедшего сезона?

А покупка 29-летнего серба Джуричича и вовсе идет вразрез всей трансферной идеологии Шахтера последних 10-15 лет. Для достижения мгновенного результата покупки подобного рода выглядят неплохо, но абсолютно не сулят никакой выгоды в долгосрочной перспективе. Если же Роберто Де Дзерби рассматривает Шахтер как перевалочный пункт в топ-клуб Европы и стремится за ближайшие два года показать максимальный результат и выжать из команды все, то логика понятна. Но хотят ли болельщики и руководство клуба успехов в ближайших двух сезонах такой ценой?

Все-таки, если Роберто Де Дзерби пришел в Шахтер всерьез и надолго, чтобы строить и создавать, то приобретаться должны не те футболисты, которые обеспечивали ему результат в прошлой команде. В приоритете должны быть позиции, которые действительно требуют усиления – центр защиты, нападение, в первую очередь. Слухи о появлении в команде 29-летнего центрального хава Джуричича или же 34-летнего голкипера Андреа Консильи наводят на странного рода мысли…

В любом случае грядущее летнее трансферное окно обещает быть интересным. А из приобретений Шахтера можно будет понять многое о дальнейших перспективах итальянского специалиста в донецком клубе.