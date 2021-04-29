Италия

"Горняки" готовы пойти на уступки специалисту.

Разговоры о возможном назначении Роберто де Дзерби на пост главного тренера донецкого Шахтера не прекращаются.

По информации издания La Gazzetta dello Sport, Шахтер готов идти на уступки наставнику, если тот все же согласится принять клуб.

"Горняки" могут усилить состав двумя вингерами Сассуоло — Жереми Бога и Филипом Джуричичем, которые являются лидерами в нынешней команде де Дзерби.

Их контракты с клубом заканчиваются летом 2022 года, поэтому Шахтер может заплатить за игроков меньшую сумму, чем, к примеру, они стоят на портале Transfermarkt.

Стоимость Бога составляет 22 миллиона евро. На его счету в текущем сезоне 24 матча, два гола и два ассиста.

Джуричича, в свою очередь, оценивают в 10 миллионов. Он сыграл в 29 играх, забил пять голов и отдал четыре ассиста.

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