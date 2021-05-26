Украина

Новый тренер "горняков" прокомментировал свое назначение.

Роберто Де Дзерби после подписания контракта с донецким Шахтером рассказал, что следил за командой ранее и очень рад работать с ней.

"Я много знал о Шахтере, потому что давно увлекался стилем игры команды. Также отсюда вышло много известных футболистов. Всегда считал Шахтер клубом высокого уровня. Поэтому я счастлив приехать сюда. Считаю, у нас общее с клубом видение футбола. Я приехал с энтузиазмом, и по важности ставлю свою работу с Шахтером более всего остального. Именно это и делает разницу — то, как я отношусь к работе.

Клуб предоставил мне возможность привезти всех тех специалистов, которые были у меня в Сассуоло. Это очень многочисленный штаб, и каждый из них знает, какие задачи должен выполнять. Мы будем стараться также здесь чему-то научиться. Хотя мы приехали из сильного, престижного чемпионата, но и Шахтер играет в серьезном чемпионате и имеет сильных игроков. Чувствуем энтузиазм от того, что будет возможность тренировать таких футболистов, тренировать их, помогать расти", — приводит слова Де Дзерби телеканал Футбол.

Напомним, что итальянский тренер считает работу в Шахтере вызовом и возможностью для профессионального роста.