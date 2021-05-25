Украина

Новоиспеченный тренер "горняков" поделился своими мыслями.

Роберто Де Дзерби дал первый комментарий на посту главного тренера донецкого Шахтера. Итальянец хочет привить команде наше видение футбола и побеждать.

"Я очень рад и счастлив вместе с моим тренерским штабом оказаться тут и стать частью такого великого клуба, как Шахтер. Это вызов и прекрасная возможность профессионального роста. Мы надеемся, что и тут сможем хорошо выполнить свою работу.

Хотим привить команде наше видение футбола и побеждать, поскольку это очень важно. Forza Shakhtar", — сказал Роберто Де Дзерби.

Ранее сообщалось, что Де Дзерби определился с тренерским штабом, который будет помогать ему в Шахтере.