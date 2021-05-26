Официальный сайт УАФ сообщает, что главный тренер сборной Украины Андрей Шеченко довызвал в национальную команду опытного полузащитника бельгийского Гента Романа Безуса.

Таким образом, у Безуса будет шанс доказать свою необходимость тренеру и поехать на Евро-2020.

Футболист прибудет в расположение сборной в Харькове вместе с другими партнерами, когда у них закончатся четырехдневные выходные.

28 мая сине-желтые начнут заключительный этап подготовки к финальной стадии Евро-2020.