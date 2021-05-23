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Наставник бельгийского клуба прокомментировал игру украинского хавбека.

Главный тренер Гента Хейн Ванхазебрук высоко отозвался о полузащитнике своего клуба Романе Безусе после матча с Мехеленом, в котором украинец отметился голом и результативной передачей.

"Я очень горд за него. Ему несколько раз досталось по спине и шее в матче против Стандарда. Он совсем не тренировался на этой неделе.

Врач говорил, чтобы я не рассчитывал на него, но за день до матча он пришел и сказал, что хочет играть. Снимаю шляпу. Он снова был решительным и выложился на полную", – сказал специалист.

Напомним, что форвард Гента Роман Яремчук не смог доиграть матч против Мехелена из-за травмы.