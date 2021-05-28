Украина

Форвард сборной Украины Артем Довбик рассказал о подготовке к Евро-2020.

Довбик находится в расположении сборной Украины и готовится к Евро-2020.

"У меня сейчас такой возраст, что я не молодой и не старый, а в самом соку. Многие говорят, что я себя не раскрыл даже на 50%. И в команде говорят, и вообще. Так что свой потенциал я не раскрыл даже на половину", — сказал Довбик в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

"Шевченко постоянно подсказывает на тренировках, говорит куда и как бежать. Я смотрю на игру Лукаку и Бензема — игроки, которые постоянно забивают и находятся в нужное время, в нужном месте".