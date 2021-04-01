ЧМ-2022. Отбор

23-летний форвард вышел на замену в конце матча против Казахстана.

С целью вырывать победу над Казахстаном для сборной Украины в рамках третьего тура квалификации к чемпионату мира-2022 тренерским штабом нашей национальной команды был выпущен нападающий днепровского Днепра-1 Артем Довбик.

Украина — Казахстан 1:1 Видео голов и обзор матча

К сожалению, забить в ворота соперников 23-летнему форварду так и не удалось, а подопечные Андрея Шевченко в последствии потеряли очки (1:1).

Однако, этот вечер все равно станет памятным как для представителя СК, так и для его клуба. Дело в том, что Довбик стал первым игроком в истории Днепра-1, которому удалось сыграть в официальном поединке за Главную команду страны.

При этом, Довбик еще и дебютировал в качестве игрока "сине-желтых", получив за менее чем четверть игрового часа одну возможность забить гол (мощный удар был отражен голкипером) и заработать пенальти в чужие ворота, однако арбитр Матей Юг решил упустить из внимания падение нашего форварда при явном контакте с защитником Сергеем Малым.

К делам в отборе на катарский мундиаль сборная Украины вернется уже в начале сентября 2021 года, сыграв ответный поединок на поле Казахстана, а уже в относительно скором времени подопечные Андрея Шевченко начнут цикл подготовки к финальной части Евро-2020.