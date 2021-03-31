ЧМ-2022. Отбор
Форвард Днепра-1 впервые вышел на поле в футболке национальной команды.
Артем Довбик, СК Днепр-1
31 марта 2021, 23:33
В настоящее время проходит поединок третьего тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Украины принимает Казахстан.
В этой игре в футболке сборной Украины дебютировал нападающий Днепра-1 Артем Довбик, который вышел на поле на 81-й минуте, заменив Николя Шапаренко.
В нынешнем сезоне Довбик провел 21 поединок, в которых забил девять голов и отдал одну голевую передачу.
На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Украина — Казахстан.
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