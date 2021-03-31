ЧМ-2022. Отбор

Форвард Днепра-1 впервые вышел на поле в футболке национальной команды.

В настоящее время проходит поединок третьего тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Украины принимает Казахстан.

В этой игре в футболке сборной Украины дебютировал нападающий Днепра-1 Артем Довбик, который вышел на поле на 81-й минуте, заменив Николя Шапаренко.

В нынешнем сезоне Довбик провел 21 поединок, в которых забил девять голов и отдал одну голевую передачу.

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Украина — Казахстан.

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