Украина

Ассистент директора по футболу Шахтер Дарио Срны Карло Николини прокомментировал слухи.

Николини дал интервью итальянскому изданию Tutto Mercato Web, в котором прокомментировал якобы интерес "горняков" к ряду игроков Сассуоло, откуда в Шахтер пришел новый главный тренер Роберто Де Дзерби.

"Я не могу называть конкретные имена, но могу сказать, что это не Локателли и Берарди, потому что на этих позициях у нас уже есть отличные игроки и нам нет смысла вкладывать деньги. Те фамилии, о которых писали журналисты, по большей части неправдивые", — сказал Николини.

"Единственный, кто может быть нам интересен — это Марлон, потому что он очень нравится Де Дзерби. Но наш клуб ​​не осуществляет много покупок и футболисты, за которыми мы следим, должны соответствовать нашим идеям и нашей философии. Конечно, целью Шахтера будет покупка игроков также не только в Бразилии, но и в Италии. Тем не менее, Де Дзерби приехал не для навязывания нам определённых игроков, он открыт для диалога".

Отметим, что Марлон выступает на позиции центрального защитника.

Ранее сообщалось, что Мануэль Локателли не хочет переходить в Шахтер.