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Генеральный директор донецкого клуба поделился видением относительно кадровой политики клуба.

Приход Роберто Де Дзерби на пост главного тренера донецкого Шахтера заметно оживил информационное поле вокруг "горняков", которые до этого впервые за долгие годы завершили сезон без завоеванных трофеев.

Генеральный директор дончан Сергей Палкин в интервью клубному телеканалу рассказал о концепциях, которых будет придерживаться команда в ближайшее трансферное окно, которое станет первым под руководством итальянского наставника.

"Если посмотреть на наши трансферы, то это, в основном, бразильские футболисты. Но это не значит, что мы не обращаем внимание на европейский футбол, футбол на других континентах. Просто так складывается, что нам больше нравится стиль бразильских футболистов, поэтому их больше в команде.

Это не говорит о том, что мы зациклены только на Бразилии и не обращаем внимание на другие страны. В это трансферное окно, посмотрим, могут быть даже какие-то сюрпризы.

Вопрос форварда открыт, мы думаем об этой позиции, Мораес травмировался на достаточно длительный срок, а вокруг него молодые ребята. Молодость — это хорошо, но им не хватает стабильности. Поэтому мы анализируем, в ближайшую неделю-две должны принять решение.

Около 20 футболистов из академии Шахтера имеют очень большую перспективу. Это талантливые ребята. Если говорить о фамилиях, которые уже на устах, то это Очеретько, Бондаренко, Мампасси. Им будет дан шанс проявить себя в первой команде на сборах, за него надо держаться", — подытожил футбольный функционер.

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