Украина

"Сине-желтые" будут готовиться к отборочным матчам на Евро-2021.

В рамках подготовки к отбору на Евро-2021 сборная Украины по пляжному футболу проведет учебно-тренировочный сбор в в Молдове.

Главный тренер национальной команды Николай Костенко сообщил, что план проведения сборов уже намечен и он пройдет 8-9 июня в Кишиневе. Во время сборов украинцы проведут два контрольных матча против сборной Молдовы.

"Этот сбор станет генеральной репетицией для нашей команды перед отборочными матчами Евро-2021 и ЧМ-2021. На нем мы планируем закрепить некоторые наши тактические наработки, причем особое внимание уделим стандартным положениям. В двух контрольных поединках мы хотим применить две разные тактические схемы. И, самое главное, игры нужны нам, чтобы привести себя в игровую форму. Сейчас наши игроки завершают матчи первенства Киева, но даже их недостаточно для полноценной подготовки к поединкам сборной. Надо, чтобы они почувствовали друг друга, вошли в игровой ритм", — приводит слова Костенко официальный сайт УАФ.

Список вызванных игроков будет определен после завершения двух заключительных туров чемпионата Киева, которые завершатся 6 июня. На следующий день "сине-желтые" отправятся в Кишинев.

Напомним, сборная Украины примет участие в отборочной кампании Евро-2021, которая пройдет с 17 по 19 июня в португальском Назаре. В том же месте с 21 по 27 июня подопечные Костенко проведут матчи европейской квалификации на ЧМ-2021.