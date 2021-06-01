Украина

В обойме подопечных Руслана Ротаня присутствует 20 футболистов.

Завтра, 2 июня, молодежная сборная Украины в Стамбуле проведет товарищеский поединок против местной молодежки. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

После завершения выступлений на Мемориале Лобановского, подопечные Руслана Ротаня продолжили учебно-тренировочный сбор, акцент которого был сделан на теоретические занятия.

Сегодня в 10:45 футболисты и персонал "сине-желтых" отправились в Стамбул, где завтра на стадионе Реджеп Тайип Эрдоган пройдет спарринг против сборной Турции U-21.

Также отмечается, что из-за травм расположение национальной команды покинули Олег Очеретько и Никита Турбаевский, а Егор Ярмолюк отправился на экзамены. Вместо них был довызван полузащитник Металлиста-1925 Дмитрий Крыськив.

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Валентин Моргун (Динамо Киев), Кирилл Фесюн (Колос Ковалевка).

Защитники: Денис Кузык, Константин Вивчаренко (оба — Динамо Киев), Александр Драмбаев, Назарий Муравский (оба — Мариуполь), Игорь Снурницин (Олимпик Донецк), Максим Таловеров (Динамо, Чехия).

Полузащитники: Владимир Бражко (Динамо Киев), Арсений Батагов (Днепр-1), Даниил Алефиренко (Заря Луганск), Михаил Мудрик (Шахтер Донецк), Даниил Кравчук (Ворскла Полтава), Артур Ременяк (Львов), Иван Литвиненко (Рух Львов), Дмитрий Криськив (Металлист 1925 Харьков).

Нападающие: Владислав Супряга, Владислав Ванат (оба — Динамо Киев), Даниил Сикан (Мариуполь), Богдан Вьюнник (Шахтер Донецк).

Матч Турция U-21 — Украина U-21 состоится завтра, 2 мая, в 20:00 по киевскому времени.