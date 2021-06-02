Иранский форвард может стать полноценным игроком луганского клуба.
Аллахьяр Сайядманеш (слева), ФК Заря
02 июня 2021, 17:02
Нападающий Фенербахче Аллахьяр Сайядманеш все еще может стать полноценным игроком луганской Зари, сообщает Sporx.
По информации источника, руководство турецкого клуба готово расстаться с 19-летним иранцем, но рассчитывает выручить за него около 3,5 миллионов евро, что на 1,5 млн евро больше, чем прописано в арендном соглашении.
Контракт аренды, который начал действовать с октября 2020 года рассчитан до конца 2021 года.
Также отмечается, что в услугах футболиста заинтересовано киевское Динамо.
В минувшем сезоне Аллахьяр провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал три ассиста.
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