Украина

Футболист рассказал о своей адаптации в новой стране.

Нападающий луганской Зари Аллахьяр Сайядманеш, права на которого принадлежат турецкому Фенеербахче, рассказал, как адаптировался к жизни в Украине.

"Как только появилось предложение из Украины, я начал узнавать — куда еду и что меня ждет. Мне было интересно попробовать свои силы в Европе. Была надежда, что все получится. и действительно, год выдался хорошим. Мне тут очень нравится.

Как только попал в Зарю, то чувствовал себя чужаком. Никого не знал, сильно переживал. Но в клубе меня хорошо приняли, и тренер. и ребята. Коллектив в Заре — единая семья. и это очень важно. Языковой барьер? Мы хорошо чувствуем себя на поле. Многие ребята говорят на английском".

"В Иране знают про гранды украинского футбола. Динамо и Шахтер часто играют в еврокубках, но в Иране популярнее Шахтер, так как там играло множество бразильцев. Слышал про интерес со стороны Динамо и Шахтера. Летом будет много времени, чтобы обдумать свое будущее.

Что касается моей дальнейшей карьеры, то я хочу сделать правильный выбор. Я не против остаться играть в Украине. Тут конкурентный чемпионат, много конкурентоспособных команд. Главное, чтобы я развивался", — сказал Аллахьяр в интервью ПрофутболDigital.

В минувшем сезоне на счету Аллахьяра 27 матчей за луганчан во всех турнирах, в которых он забил шесть голов.