30-летний украинец будет защищать цвета луганского клуба.
Максим Имереков, ФК Десна
01 июня 2021, 15:57
Защитник черниговской Десны Максим Имереков подписал контракт с Зарей, сообщает официальный сайт луганского клуба.
Соглашение с 30-летним украинцем рассчитано на два года. Он достался луганчанам бесплатно, так как у него закончился контракт с черниговским клубом.
Последним клубом Имерекова была Десна, за которую он выступал с сентября 2018 года. За это время Максим провел 61 матч, в которых забил четыре мяча.
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