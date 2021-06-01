Украина

30-летний украинец будет защищать цвета луганского клуба.

Защитник черниговской Десны Максим Имереков подписал контракт с Зарей, сообщает официальный сайт луганского клуба.

Соглашение с 30-летним украинцем рассчитано на два года. Он достался луганчанам бесплатно, так как у него закончился контракт с черниговским клубом.

Последним клубом Имерекова была Десна, за которую он выступал с сентября 2018 года. За это время Максим провел 61 матч, в которых забил четыре мяча.

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