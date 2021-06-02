Украина

Хавбек полтавчан продолжает восстанавливаться после травмы.

Полузащитник Ворсклы и молодежной сборной Украины Даниил Семилет прокомментировал свое восстановление после тяжелой травмы колена, а также подвел итоги минувшего сезона.

"Сначала все шло довольно неплохо. Мы побеждали, я имел постоянную игровую практику, параллельно получая возможность работать с основным составом. Молодежка не всегда получала желаемый результат, но с игрой все было довольно неплохо. Кое-где мы с ребятами ловили себя на мысли, что демонстрируем не только результативный, но и содержательный футбол, от которого действительно получаешь удовольствие.

Итоговое пятое место — нормальный результат, но подчеркну, что могли выступить лучше. Нам есть что доказывать — и себе, и тренерскому штабу основного состава. Сами понимаете, УПЛ — это же другой уровень. Нужно не только быть готовым физически и технически, но и морально.

Травма колена в матче против Зари U-21? Сначала прокручивал в голове этот досадный момент, и сейчас смотрю только вперед. Травму получил, можно сказать, на ровном месте. В конце тайма в домашней игре против Зари высоко прыгнул за мячом в отбор, а когда приземлился, то расслабил мышцы, после чего почувствовал хруст в колене и резкую боль.

Операция прошла успешно. Уже через два дня меня выписали из клиники, расписав подробно, что нужно делать дальше: от приема лекарств до начала физических упражнений. Каждые две недели я проверялся у врача, а сейчас уже полторы недели начал выполнять специальные упражнения. Тренирую бедра и икроножные мышцы. Уже очень скоро начну полноценную реабилитацию.

В полную силу смогу влиться в тренировочный процесс только через полгода, но не будем загадывать. Надеюсь еще сыграть в этом году. Хочу пожелать первой команде, за игрой которой я слежу очень внимательно, успешно представить страну в Лиге Конференций", — приводит слова Семилета официальный сайт Ворсклы.

В минувшем сезоне Семилет принял участие только в двух матчах основной команды Ворсклы, в которых он провел на поле 52 минуты.