Украина

Вашему вниманию онлайн-трансляция контрольного матча.

В рамках подготовки к Евро-2020 сборная Украины проведет товарищескую встречу с Северной Ирландией.

Матч станет вторым в рамках подготовки к чемпионату Европы-2020. До этого, Украина сыграла вничью против Бахрейна (1:1).

Также подопечных Шевченко ожидает игры против Кипра (7 июня).

Евро-2020 стартует 11 июня. Сборная Украины попала в одну группу с Австрией, Нидерландами и Северной Македонией.

Матч состоится 3 июня в 21:00 по киевскому времени. Местом проведения станет стадион Днепр-Арена в Днепре. Текстовая онлайн-трансляция поединка будет доступна на Football.ua.