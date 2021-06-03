Вашему вниманию онлайн-трансляция контрольного матча.
фото УАФ
03 июня 2021, 12:54
В рамках подготовки к Евро-2020 сборная Украины проведет товарищескую встречу с Северной Ирландией.
Матч станет вторым в рамках подготовки к чемпионату Европы-2020. До этого, Украина сыграла вничью против Бахрейна (1:1).
Также подопечных Шевченко ожидает игры против Кипра (7 июня).
Евро-2020 стартует 11 июня. Сборная Украины попала в одну группу с Австрией, Нидерландами и Северной Македонией.
Матч состоится 3 июня в 21:00 по киевскому времени. Местом проведения станет стадион Днепр-Арена в Днепре. Текстовая онлайн-трансляция поединка будет доступна на Football.ua.