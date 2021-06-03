Украина

Голкипер "горняков" рассказал о влиянии тренерского штаба португальского специалиста на его личный прогресс.

Вратарь сборной Украины и донецкого Шахтера Анатолий Трубин прокомментировал влияние тренерского штаба бывшего наставника "горняков" Луиша Каштру на его прогресс в минувшем сезоне.

"Огромная благодарность Луишу Каштру, и не только ему, а каждому тренеру из его штаба. Они внесли огромный вклад, лично для меня открыли путь в профессиональный футбол и доверили. Если говорить о тренере вратарей Тони Феррейре, у нас было много специфической работы, постоянное общение и разборы всех матчей. Благодаря этим людям я сделал шаг вперед как футболист, провел столько важных игр и вообще весь сезон.

Работа с Феррейрой? Каждый тренер видит по-своему и работает по своей методике. Что-то другое – это всегда новые возможности и открытия. Мы трудились над тем, как в принципе должен действовать вратарь Шахтера: контроль мяча, подстраховка защитников, игра на выходах, на линии. Плюс Антонио как человек очень добрый, позитивный и всегда говорит все прямо, что тоже немаловажно. Слаженная вратарская семья – это очень хорошо, и я считаю, что так должно быть всегда.

Первые тренера со времен Монолита? С первым тренером Максимом Александровичем Кутовым мы очень много работали и до тренировки, и после. Вот он, наверное, и заложил во мне базу и технику. Это если говорить именно о тренерах вратарей.

Потом был Роман Владимирович Гаврилов, сейчас работающий в Шахтере U-19. Мы до сих пор отлично общаемся, он может мне во всем подсказать, и вообще внес вклад, который даже не описать словами, не только в футбольной, но и в повседневной жизни. Александр Анатольевич Купальный… Все тренеры, встречавшиеся на моем пути, – профессионалы своего дела, люди, к которым можно обратиться с любым вопросом. Владимир Николаевич Савченко более точечно добавил детали, которые были необходимы. Не хочется кого-то забыть, потому что я очень благодарен каждому тренеру, с которым посчастливилось работать", — приводит слова Трубина пресс-служба Шахтера.

В минувшем сезоне Трубин провел 30 поединков, из которых 15 на ноль при 28 пропущенных мячах.

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