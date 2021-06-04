Украина

Иан Бараклоу высказался о поражении в спарринге со сборной Украины.

В товарищеском поединке, который прошел в рамках подготовки к Евро-2020, сборная Украины минимально обыграла Северную Ирландию благодаря единственному голу Александра Зубкова.

Главный тренер североирландцев Иан Бараклоу поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Для нас игра сборной Украины не стала сюрпризом. Мы знали, что соперник будет действовать с резкими переходами от обороны в атаку. Мы были в курсе, что нас ожидает тяжелый в плане физической нагрузки матч, но мы справились".

"Также нам было известно, что сборная Украины в основном состоит из игроков «Динамо» и «Шахтера», которых мы хорошо знаем", — приводит слова Бараклоу официальный сайт УАФ.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Украина — Северная Ирландия вы можете на Football.ua.