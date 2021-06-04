Украина

Триумф против Северной Ирландии стал для "желто-синих" юбилейным.

В товарищеском поединке, который прошел в рамках подготовки к Евро-2020, сборная Украины минимально обыграла Северную Ирландию благодаря единственному голу Александра Зубкова.

Помимо того, что эта победа стала для подопечных Андрея Шевченко первой в 2021 году, также "желто-синие" имеют возможность отпраздновать своеобразный юбилей.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, триумф в товарищеском поединке против Северной Ирландии стал для национальной команды Украины 125-м в ее истории, если учитывать как официальные, таки товарищеские встречи.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Украина — Северная Ирландия вы можете на Football.ua.