Украина

Украинский голкипер высказался о победе над Северной Ирландией в товарищеской встрече.

В товарищеском поединке, который прошел в рамках подготовки к Евро-2020, сборная Украины минимально обыграла Северную Ирландию благодаря единственному голу Александра Зубкова.

Голкипер "желто-синий" Георгий Бущан поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Хорошие атмосфера и результат, хорошие впечатления от игры. Мы выполнили установку тренера. Были хорошо настроены и показали отличную игру".

"Контрольные матчи с хорошими соперниками очень полезны и продуктивны. Подготовка продолжается. Думаю, во всеоружии подойдем к чемпионату Европы. Любые победы добавляют уверенности в собственных силах".

"Поддержка стадиона была просто супер. Большое спасибо болельщикам и Днепру", – приводит слова Бущана официальный сайт УАФ.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Украина — Северная Ирландия вы можете на Football.ua.