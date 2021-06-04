Украина

Президент УАФ высказался о победе сборной Украины в спарринге с Северной Ирландией.

В товарищеском поединке, который прошел в рамках подготовки к Евро-2020, сборная Украины минимально обыграла Северную Ирландию благодаря единственному голу Александра Зубкова.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Есть уже какие-то предрассудки, наверное. Четыре подряд матча завершались со счетом 1:1. Тут последние минуты, причем при другой игре, и очень не хотелось, чтобы опять было 1:1. Я благодарен нашим днепровским болельщикам. Они зарядили своей энергетикой прекрасной, и мы сняли это проклятие 1:1. Сегодня наконец-то пришла победа. Не столько победа, сколько качество игры, которое, я думаю, нравится нашим болельщикам".

"Я уверен, что тренерский штаб получил много информации для Евро и на будущие игры нашей сборной. Великолепный матч. Спасибо Днепру! Сборная сегодня в таком городе, как Днепр, получает новую историю. Я думаю, что у Львова появилась конкуренция. Здесь сборная провела пять матчей без поражений. Дальше болельщики по всей стране будут поддерживать сборную", - сказал Павелко в программе Футбол NEWS.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Украина — Северная Ирландия вы можете на Football.ua.