Украина

Украинский вингер высказался о победе над Северной Ирландией в товарищеской встрече.

В товарищеском поединке, который прошел в рамках подготовки к Евро-2020, сборная Украины минимально обыграла Северную Ирландию благодаря единственному голу Александра Зубкова — дебютного для него в футболке "желто-синих".

"Ребята поздравили. Самое главное, что сейчас хорошие эмоции у всех. Наигранная ли комбинация? Задача вингера была – замыкать дальнюю штангу. Хорошо, что Караваев отличную передачу дал. Я оказался в нужном месте в нужное время".

"Почему был заменен после первого тайма? Не знаю, это вопрос к тренерскому штабу. Я буду играть столько, сколько дадут, буду отдаваться полностью", – сказал Зубков в программе Футбол NEWS.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Украина — Северная Ирландия вы можете на Football.ua.