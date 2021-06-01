Англия

Хавбек "горняков" может вскоре сменить клубную прописку.

Полузащитник Шахтера Манор Соломон может перебраться в Англию в ближайшее трансферное окно.

По информации Football London, 21-летним хавбеком заинтересовался лондонский Арсенал.

Также, по данным израильских источников, Соломон начал подыскивать себе жилье в Лондоне, однако окружение футболиста эту информацию опровергает.

Сообщается, что за трансфер израильтянина Шахтер намерен выручить 21 миллион фунтов.

В прошлом сезоне Соломон принял участие в 35 матчах, в которых забил 11 голов и отдал 1 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Манор Соломон является одним из претендентов на звание лучшего игрока сезона в Шахтере.