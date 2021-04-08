Полузащитник Шахтера рассказал о настрое на матч против Мариуполя.
Манор Соломон, фото ФК Шахтер
08 апреля 2021, 18:37
Манор Соломон уверяет, что матч 21-го тура чемпионата Украины против Мариуполя будет сложным, но Шахтер настраивается только на победу.
"Мы знаем, что наш соперник отдаст все силы, – цитирует полузащитника официальный сайт Шахтера. – А мы хотим одного — победы. На каждый поединок выходим только ради этого".
"Рады, что выиграли предыдущий матч и добыли три очка. То же самое хотим сделать и во встрече с Мариуполем".
Матч Мариуполь — Шахтер состоится в субботу, 10 апреля, в Киеве на НСК Олимпийский. Начало в 14:00.
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