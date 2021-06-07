Украина

Полузащитник пропустит очередной матч.

Официальный сайт УАФ сообщает, что в связи с небольшим повреждением икроножной мышцы Виктора Цыганкова исключили из заявки сборной на товарищеский матч против Кипра.

Вместо него в список включили Романа Безуса.

Точные сроки восстановления Цыганкова не называются, но очевидно, что его участие в первом матче на Евро-2020 против Нидерландов как минимум под вопросом.

Матч Украина — Кипр начнется в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи.