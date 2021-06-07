Полузащитник пропустит очередной матч.
Виктор Цыганков, уаф
07 июня 2021, 14:55
Официальный сайт УАФ сообщает, что в связи с небольшим повреждением икроножной мышцы Виктора Цыганкова исключили из заявки сборной на товарищеский матч против Кипра.
Вместо него в список включили Романа Безуса.
Точные сроки восстановления Цыганкова не называются, но очевидно, что его участие в первом матче на Евро-2020 против Нидерландов как минимум под вопросом.
Матч Украина — Кипр начнется в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи.