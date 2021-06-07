Украина

Стал известен список футболистов, которые могут выйти на поле в игре с киприотами.

Сегодня, 7 июня, сборная Украины проведет заключительный матч перед поездкой на Евро-2020. Соперник — сборная Кипра. Официальный сайт УАФ cообщает, что в заявку на эту игру попали 23 футболиста из 26 заявленных на континентальное первенство.

Заявка сборной Украины на игру против Кипра:

Голкиперы: 1. Георгий Бущан, 12. Андрей Пятов, 23 Анатолий Трубин.

Защитники: 2. Эдуард Соболь, 4. Сергей Кривцов, 5. Денис Попов, 13. Илья Забарный, 16 Виталий Миколенко, 21. Александр Караваев, 22 Николай Матвиенко

Полузащитники: 3. Георгий Судаков, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10 Николай Шапаренко, 11. Марлос, 14 Евгений Макаренко, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 20. Александр Зубков

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 18 Артем Довбик, 19 Артем Беседин

Таким образом, из футболистов, которые вошли в официальную заявку на Евро-2020, в заявку на матч с киприотами не попали Александр Тимчик, Сергей Сидорчук и Роман Безус.

Матч Украина — Кипр начнется в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи.