Главный тренер киприотов дал комментарий после матча.
Никос Костеноглу, фото УАФ
07 июня 2021, 22:35
Сборная Украины в рамках товарищеского поединка играла против Кипра и добилась убедительной победы со счетом 4:0.
Тренер сборной Кипра Никос Костеноглу прокомментировал поражение своей команды.
"После довольно быстрого удаления наша игра сломалась. Но ребята старались биться с сильным соперником, и я не могу обвинить их в поражении.
Это печальный опыт, но он поможет нам подготовиться к официальным поединкам", — приводит слова Костеноглу официальный сайт УАФ.
Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Украина — Кипр.