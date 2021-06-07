Украина

Главный тренер киприотов дал комментарий после матча.

Сборная Украины в рамках товарищеского поединка играла против Кипра и добилась убедительной победы со счетом 4:0.

Тренер сборной Кипра Никос Костеноглу прокомментировал поражение своей команды.

"После довольно быстрого удаления наша игра сломалась. Но ребята старались биться с сильным соперником, и я не могу обвинить их в поражении.

Это печальный опыт, но он поможет нам подготовиться к официальным поединкам", — приводит слова Костеноглу официальный сайт УАФ.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Украина — Кипр.