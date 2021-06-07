Украина

Football.ua предлагает читателям определить лучшего футболиста "желто-синих" в минувшем товарищеском поединке.

В заключительном товарищеском поединке, который прошел в рамках подготовки к Евро-2020, сборная Украины в Харькове на ОСК Металлист разгромила национальную команду Кипра со счетом 4:0.

Football.ua предлагает своим читателям путем голосования определить лучшего футболиста команды Андрея Шевченко в минувшем матче, в котором "желто-синие" одержали вторую победу в 2021 году и первую за 12 последних матчей, в которой "сине-желтые" забили больше одного гола.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Украина — Кипр вы можете на Football.ua.