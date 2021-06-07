Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты товарищеского поединка сборных.

Сегодня, 7 июня, сборная Украины в рамках подготовки к Евро-2020 проводит свой заключительный товарищеский поединок против национальной команды Кипра. Встреча проходит в Харькове на стадионе ОСК Металлист.

Счет в матче был открыт на 37-й минуте встречи, когда форварда сборной Украины Александра Зубкова завалили в чужой штрафной площадке, за что Панайоту получил прямую красную карточку. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Андрей Ярмоленко.

Видео гола Ярмоленко:

Затем в концовке первого тайма Ярмоленко попал в руку защитнику киприотов и арбитр вновь указал на точку, с которой преимущество "сине-желтых" удвоил Александр Зинченко.

Видео гола Зинченко:

Обзор первого тайма:

В середине второго тайма подопечные Андрея Шевченко разыграли классную комбинацию, которую точным ударом фактически с линии ворот завершил Роман Яремчук.

Видео гола Яремчука:

Спустя шесть минут Ярмоленко получил мяч перед штрафной от Марлоса, сместился вправо и с правой ноги пробил по воротам — мяч рикошетом от игрока сборной Кипра влетел в ворота.

Видео гола Ярмоленко:

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Украина — Кипр.