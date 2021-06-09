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Педриньо, ФК Бенфика
09 июня 2021, 23:40
Португальская Бенфика сообщила, что форвард клуба Педриньо перейдет в донецкий Шахтер.
"Горняки" трансфер пока не подтвердили. Речь идет о сумме в 18 миллионов евро.
Что касается самого бразильца, то среди его преимуществ: хороший дальний удар, отличная техника, короткий пас и видение поля.
В минувшем сезоне Педриньо поучаствовал в 31 матче Бенфики во всех турнирах, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами.