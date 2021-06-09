Украина

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Португальская Бенфика сообщила, что форвард клуба Педриньо перейдет в донецкий Шахтер.

"Горняки" трансфер пока не подтвердили. Речь идет о сумме в 18 миллионов евро.

Что касается самого бразильца, то среди его преимуществ: хороший дальний удар, отличная техника, короткий пас и видение поля.

В минувшем сезоне Педриньо поучаствовал в 31 матче Бенфики во всех турнирах, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами.