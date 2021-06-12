Украина

Опытный голкипер поставил подпись под новым соглашением.

Александр Бандура продлил контракт с Рухом, сообщает официальный сайт клуба. Стороны пролонгировали сотрудничество еще на один год.

Опытный голкипер присоединился к команде в начале 2020 года, после прекращения сотрудничества с ПФК Львов.

В прошлом сезоне Бандура сыграл 23 поединка за "желто-черных", в восьми из которых оставил свои ворота на замке.

Напомним, что ранее Рух отпустил Юрия Копину, который является рекордсменом команды по количеству сыгранных матчей.