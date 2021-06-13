Команды сыграют в первом туре Евро-2020.
Сборная Украины, УАФ
13 июня 2021, 21:15
В рамках первого тура группы С Евро-2020 сборная Нидерландов сыграет против сборной Украины.
Команда Андрея Шевченко подходит к матчу в боевом составе. У нидерландцев есть неожиданности.
Предлагаем спрогнозировать, как завершится поединок Нидерланды — Украина?
Также напишите в комментариях, с каким счетом завершиться данное противостояние.
Матч Нидерланды — Украина начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.