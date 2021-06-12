Украина

Предлагаем вашему вниманию онлайн-трансляцию первого поединка "сине-желтых" на чемпионате Европы-2020.

Национальная сборная Украины стартует в рамках группового этапа Евро-2020 поединком против команды Нидерландов, который состоится в воскресенье, 13 июня. Местом проведения данного противостояния станет амстердамская Йохан Кройфф Арена.

Интересно, что Украина и Нидерланды никогда не встречались в официальных матчах, а последний их товарищеский поединок прошел аж в 2010 году. Тогда финальный свисток зафиксировал ничью (1:1), однако с того момента многое поменялось в обеих командах. Очевидно, что нидерландцы не станут для подопечных Андрея Шевченко легкой прогулкой, ведь, справедливости ради, именно "оранжевые" на бумаге считаются явными фаворитами квартета С.

Тем не менее, сборная Украины неоднократно доказывала, что способна предоставлять футбольному миру даже самые неожиданные сюрпризы. Удастся ли "сине-желтым" продолжить данную тенденцию и вновь записать в свой актив положительный результат против фаворита? Об этом станет известно непосредственно в день матча.

Текстовая онлайн-трансляция поединка Нидерланды — Украина будет доступна на Football.ua. В прямом эфире матч покажут телеканалы Футбол 1, Футбол 2 и ТРК Украина. Начало — в 22:00 по киевскому времени.

Что говорили тренеры перед матчем?

Андрей Шевченко, тренер сборной Украины:

"Австрия — хорошая команда, но Северная Македония тоже неплохая. Нидерланды — фавориты, но нет сборных, с которыми было бы легко играть.

Мы всегда будем играть вдали от дома, в то время как Нидерланды сыграют перед своими фанатами. У них не будет ван Дейка, но они очень сильны".

Франк Де Бур, тренер сборной Нидерландов:

"Думаю, мы обыграем Украину 3:1 и Австрию 2:1, и таким образом, выйдем из группы уже после первых двух матчей. Потом мы выиграем со счетом 3:0 Северную Македонию.

Но, может быть, нам стоит проиграть эту игру, потому что если займем первое место в группе, то встретимся с группой Португалии, Франции и Германии".

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