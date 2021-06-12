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Александр Пузик делится своими первыми впечатлениями после прибытия в Амстердам на матч сборной Украины.

Попасть в Амстердам на матч нашей национальной команды было настоящим испытанием. Как известно, Нидерланды уже который месяц закрыты для посещений обычными туристами и чтобы получить заветную возможность попасть в эту страну, нужно пройти целый ряд процедур и, само собой, потратить кучу нервов. Теперь это все позади и можно выдохнуть, ведь мы в Нидерландах!

К счастью, нам все-таки удалось добраться до Амстердама в это непростое время, и мы стали теми самыми везунчиками, которые получат возможность поработать на столь значимом событии и профессионально поддержать команду Андрея Шевченко.

А что же Амстердам? Первое, что бросается в глаза — это огромное количество велосипедов и людей на них. Велосипедов больше, чем самих людей, и это, поверьте, не преувеличение. Амстердам буквально находится во власти велосипедистов! Вот факт для доказательства: велосипедные дорожки здесь шире пешеходных. К этому нужно привыкнуть.

А готов ли город к старту Евро и ждут ли болельщики матч против сборной Украины? Однозначного ответа не будет. Есть уверенность, что если бы не карантинные ограничения, то мы бы уже были частью большого праздника. Но, увы, нет. В городе запрещено проводить масштабные мероприятия, из-за чего ожидаемо ни одна фан-зона так и не была оборудована. Фанаты по понятным причинам лишены возможности собираться как раньше прямо на улице и болеть за свою сборную. Отсюда и сложно сделать вывод — насколько сильно местные ждут поединка против "сине-желтых".

В самом городе признаков надвигающегося праздника нет и вовсе. Лишь в некоторых местах можно увидеть упоминание о самом турнире (на фото ниже справа), а вот вывеску предстоящего матча и вовсе найти не удалось.

Изменится ли ситуация в день матча? Возможно, но далеко не факт. Гуляя по городу за 30 минут до начала Евро-2020, а именно — матча Италия — Турция, мы также не смогли найти особого интереса даже в барах. И тут на самом деле нет ничего странного, ведь местная сборная начнёт свой путь только в воскресенье. Вот там мы уже ждём активность от местных фанатов!

Кстати, в аэропорту по прибытию в Амстердам один из местных заметил в наших руках бумаги с логотипом Евро-2020 и моментально стал с интересом расспрашивать, с какой целью мы вообще сюда приехали. Мы сразу обрадовались, подумав, что уже в аэропорту у нас будет мнение фаната, но на вопрос "кто победит в матче Нидерланды — Украина" наш незнакомец удивленно повёл бровью, после чего пожелал нам удачи и удалился.

И вот — новый день и новые надежды. Сегодня уж точно планируем пообщаться с болельщиками и коллегами на стадионе. Очень интересно, считают ли здесь сборную Украины боевой единицей или же все уверены, что наши ребята повторят путь турецкой команды.