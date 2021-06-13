Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Favbet продолжают рубрику "фавориты противостояний".

В рамках поединка первого тура чемпионата Европы-2020 сборная Украины выступит в качестве гостей стадиона Йохан Кройфф Арена в матче против национальной команды Нидерландов.

Нидерланды — Украина

воскресенье, 13 июня, 22:00. Йохан Кройфф Арена, Амстердам. Главный арбитр — Феликс Брых (Мюнхен, Германия). Прямая трансляция на телеканалах Украина, Футбол 1/2.

Этого события наша страна ждала долгие пять лет — сборная Украины возвращается к участию на международном форуме, и уже в первом туре вновь получает наиболее грозного из соперников по квартету. Да, у Нидерландов, после ухода с поста главного тренера Рональда Кумана, далеко не все в порядке с организацией игры под руководством Франка де Бура, однако статус фаворита противостояния с "оранье" это ничуть не снимает. Не особо в этом плане помогает команде Андрея Шевченко и неудачная серия из поединков без побед на старте 2021-го года, которую лишь с помощью товарищеских матчей перед стартом Евро-2020 удалось хоть как-то прервать.

Годом ранее, в уровне психологических и физических кондиций Украины не было поводов сомневаться, но COVID-19 внес свои коррективы в привычный нам образ жизни, а уже в завершении нынешнего футбольного года лидеры нового созыва "сине-желтых" получили достаточно высокую нагрузку, что может негативно сказаться на их выступления на главном событии этого лета. Впрочем, надежду оставляет тот факт, что мы также не просидели этот период, сложа руки, поэтому тренерский штаб Шевченко точно успел подготовить определенные тактики для наших трех стартовых соперников.

Букмекеры считают фаворитом встречи Нидерланды. Так, компания Фаворит предлагает на победу "оранье" коэффициент 1,55. Победа Украины оценена в 6,85, а ничейный результат — в 4,32.

Матч Нидерланды — Украина начнется в 22:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.