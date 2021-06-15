Англия

Канониры могут подписать итальянского футболиста.

Полузащитник Сассуоло Мануэль Локателли продолжает быть объектом интереса ряда клубов.

По информации источника, вслед за Шахтером, Реалом и Ювентусом, на хавбека нацелился лондонский Арсенал, который готов заплатить за итальянца 40 миллионов евро.

Отмечается, что сам Локателли предпочел бы перейти в Ювентус.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 34 матче за клуб, в которых отметился 4 голами и 3 результативными передачами.

Ранее гендиректор Сассуоло сообщал, что решение по трансферу Локателли будет принято после Евро-2020.