Канониры могут подписать итальянского футболиста.
Мануэль Локателли, getty images
15 июня 2021, 08:27
Полузащитник Сассуоло Мануэль Локателли продолжает быть объектом интереса ряда клубов.
По информации источника, вслед за Шахтером, Реалом и Ювентусом, на хавбека нацелился лондонский Арсенал, который готов заплатить за итальянца 40 миллионов евро.
Отмечается, что сам Локателли предпочел бы перейти в Ювентус.
В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 34 матче за клуб, в которых отметился 4 голами и 3 результативными передачами.
Ранее гендиректор Сассуоло сообщал, что решение по трансферу Локателли будет принято после Евро-2020.