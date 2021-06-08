Украина

Вратарь "горняков" имеет все шансы стать единоличным лидером по данному показателю.

Cборная Украины в товарищеском поединке разгромила национальную команду Кипра (4:0).

Таким образом, голкипер украинцев Андрей Пятов провел свой 46 "сухой" поединок за сборную Украины, тем самым он повторив рекорд нашей национальной команды, принадлежащий Александру Шовковскому.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Украина — Кипр.

Ранее полузащитник Андрей Ярмоленко обошел Шовковского по количеству матчей за сборную и поднялся на 6 место.