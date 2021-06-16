Украина

Футболист сменил клуб в летнее межсезонье.

Новичок СК Днепр-1 защитник Валерий Лучкевич прокомментировал свой переход в новый клуб из Александрии.

"Ощущения очень положительные, ведь я вернулся домой. Очень рад, что перешел в Днепр-1. Такая возможность была прошлой зимой, но тогда клубы не сумели договориться о трансфере. Однако все к этому и шло. Так что могу сказать, что я дома.

Я провел два матча против Днепра-1 первый еще прошлой осенью, но тогда еще трудно было составить какие-то впечатления, ведь тренер только пришел. и он еще не успел внести собственные коррективы в игру.

А вот другой матч – это кубковый четвертьфинал, и там уже виден рисунок игры, что именно тренеры требуют от своих подопечных, и я скажу, что это очень хороший футбол – техничный, осмысленный. Видно, что тренер что-то привносит свое и он очень разумно видит футбол. Теперь мне нужно будет под него подстроиться".

"Как отреагировали новые товарищи по команде? А как они могли отреагировать? Они только радоваться должны, что я пришел.

Конечно, я рад пообщаться с Сватком, Адамюком, ведь мы много лет играли вместе, и постоянно поддерживаем связь и с тем же Когутом, да и почти со всей командой", — сказал Лучкевич.