Украина

Стало известно место проведения отборочного поединка на ЧМ-2022.

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола определился с местом проведения домашних матчей сборной Украины, которые пройдут осенью.

Как сообщает официальный сайт УАФ, поединок отборочного этапа на чемпионат мира 2022 года против сборной Боснии и Герцеговины состоится 12 октября 2021 года во Львове на стадионе Арена-Львов.

Что касается товарищеского матча Украины против Болгарии, который пройдет 11 ноября, будет проводиться в Одессе на стадионе Черноморец.

Стоит напомнить, ранее сообщалось, что встреча Украины и Франции в рамках отбора на ЧМ-2022 состоится 4 сентября на киевском стадионе НСК Олимпийский.

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