Испания

Футболист, вероятнее всего, покинет Динамо.

Нападающий Фран Соль, права на которого принадлежат киевскому Динамо, может продолжить свою карьеру в Эйбаре.

Футболист провел минувший сезон в аренде в Тенерифе, который выступает в Сегунде. Эйбар также вылетел из Ла Лиге и будет выступать в Сегунде.

У клуба появился новый спортивный директор Сезар Паласиос, цель которого — приобрести нового форварда, который помог бы Эйбару вернуться в Ла Лигу.

Также сообщается, что сам Соль связался с руководством Динамо и попросил отпустить его бесплатно.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.