Испания

Арендованный у киевского Динамо форвард продолжает забивать в Испании.

Сегодня прошел матч заключительного тура испанской Сегунды, в котором Тенерифе расписал мировую с Реалом Овьедо (2:2).

В этом противостоянии очередным голом отметился арендованный у киевского Динамо нападающий Фран Соль, который на 51-й минуте сравнял счет, реализовав пенальти. Для 29-летнего испанца этот забитый мяч стал 10-м в нынешнем сезоне при двух ассистах в 40 матчах.

Также Соль забил еще один мяч в начале матча, но арбитр матча отменил его из-за офсайда.

Арендное соглашение между Тенерифе и Динамо завершается 30 июня и испанский клуб намерен оставить форварда в своем составе.

Также отметим, что окончательный счет в матче установил Густаво Бланко Лещук, который выступает за Овьедо, а ранее выступал за Шахтер и Карпаты.