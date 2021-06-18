Украина

Футболист покидает клуб спустя пять лет.

Украинский Защитник Дмитрий Чигринский принял решение покинуть греческий АЕК после окончания контракта.

Футболист трогательно попрощался с клубом, в котором провел пять лет.

"Я должен поблагодарить президента клуба АЕК за то, что испытал за эти пять лет. У меня нет слов, чтобы выразить свою благодарность АЕКу за то, что был тут.

Я ухожу, но уверен, что будущее этой команды действительно велико и гарантировано. Спасибо вам за все", — цитирует Чигринского SDNA.

Отметим, что украинец выступал за АЕК с лета 2016 года. С того времени он провел за клуб 126 матчей, в которых забил пять голов.

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