Украина

Донецкий клуб намерен усилить еще и линию обороны.

После прихода Роберто Де Дзерби на пост главного тренера, донецкий Шахтер заметно активизировался на трансферном рынке, и уже обзавелся двумя дорогостоящими перспективными футболистами — Педриньо из лиссабонской Бенфики и Лассина Траоре из амстердамского Аякса.

При этом, аппетиты "горняков" ничуть не сошли на нет, и уже в ближайшее время, как сообщают авторитетные итальянские журналисты Фабрицио Романо и Джанлука Ди Марцио, вице-чемпионы Украины завершат процесс подписания центрального защитника Сассуоло Марлона, который в прошлом сезоне выступал под руководством Де Дзерби.

25-летний бразилец является правоногим, и может закрыть обе зоны в центральной линии.

В прошлом сезоне он провел 25 матчей за "нероверди", не отличаясь при этом результативными действиями.

Его трансферную стоимость специализированный портал Transfermarkt оценивает в 6,5 млн евро, однако источники утверждают, что Шахтер заплатит за его переход куда больше — 12 млн евро, к которым в последствии еще и добавятся различные бонусы за результаты выступлений.