Украина

Новоиспеченный защитник "горняков" пополнил компанию легионеров.

Сегодня, 22 июня, донецкий Шахтер объявил о трансфере центрбэка Сассуоло Марлона.

Контракт с 25-летним бразильцем подписан сроком на пять лет.

Примечательно, что защитник стал двенадцатым бразильским футболистом в составе "горняков".

Помимо него за Шахтер выступают Витао, Додо, Исмаили, Алан Патрик, Антонио Маркос, Дентиньо, Майкон, Сиприано Маркос, Тете, Фернандо и Педриньо.

Ранее донецкий Шахтер усилился форвардом Аякса Лассина Траоре.