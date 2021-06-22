Новоиспеченный защитник "горняков" пополнил компанию легионеров.
Марлон, getty images
22 июня 2021, 13:15
Сегодня, 22 июня, донецкий Шахтер объявил о трансфере центрбэка Сассуоло Марлона.
Контракт с 25-летним бразильцем подписан сроком на пять лет.
Примечательно, что защитник стал двенадцатым бразильским футболистом в составе "горняков".
Помимо него за Шахтер выступают Витао, Додо, Исмаили, Алан Патрик, Антонио Маркос, Дентиньо, Майкон, Сиприано Маркос, Тете, Фернандо и Педриньо.
Ранее донецкий Шахтер усилился форвардом Аякса Лассина Траоре.