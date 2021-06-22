Украина

Клуб проведет тренировочные сборы в Австрии.

Донецкий Шахтер вылетел в Австрию, где провеет летние тренировочные сборы, в рамка которых команда будет готовиться к следующему сезону УПЛ и еврокубков.

Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби определился со списком игроков, которые отправились в Хольвеген.

Вратари: Шевченко, Гриценко, Пузанков, Твардовский.

Защитники: Додо, Конопля, Капинус, Бондарь, Хочолава, Витао, Мампасси, Удод, Корниенко, Исмаили, Булеза.

Полузащитники: Танковский, Малышев, Майкон, Очеретько, Шостак, Бондаренко, Антонио, Патрик, Дентиньо, Коноплянка, Сиприано, Тете, Соломон, Педриньо, Мудрик, Фернандо, Микитишин.

Нападающие: Траоре, Вьюнник, Сикан.

Отметим, что сборы продлятся с 22 июня по 10 июля. Команда встретится с Санкт-Йоханном, Ракувом, Тюркгюджю и Шальке.

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