Клуб проведет тренировочные сборы в Австрии.
Де Дзерби, ФК Шахтер
22 июня 2021, 11:53
Донецкий Шахтер вылетел в Австрию, где провеет летние тренировочные сборы, в рамка которых команда будет готовиться к следующему сезону УПЛ и еврокубков.
Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби определился со списком игроков, которые отправились в Хольвеген.
Вратари: Шевченко, Гриценко, Пузанков, Твардовский.
Защитники: Додо, Конопля, Капинус, Бондарь, Хочолава, Витао, Мампасси, Удод, Корниенко, Исмаили, Булеза.
Полузащитники: Танковский, Малышев, Майкон, Очеретько, Шостак, Бондаренко, Антонио, Патрик, Дентиньо, Коноплянка, Сиприано, Тете, Соломон, Педриньо, Мудрик, Фернандо, Микитишин.
Нападающие: Траоре, Вьюнник, Сикан.
Отметим, что сборы продлятся с 22 июня по 10 июля. Команда встретится с Санкт-Йоханном, Ракувом, Тюркгюджю и Шальке.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.